Прототип iPod touch

Gользователь твиттера с ником DongleBookPro опубликовал снимки прототипа самой первой модели iPod touch. Этот плеер был разработан ориентировочно в 2006 году, но коммерческая версия получила другой дизайн.

iPod touch представлял из себя упрощенную версию iPhone без радиомодуля, но с Wi-Fi и сенсорным экраном, на котором можно запускать приложения из App Store и в том числе смотреть фильмы. Судя по снимкам, прототип полностью работоспособен.

Прототип iPod touch

Прототип iPod touch получил глянцевый алюминиевый корпус чёрного цвета, однако в дальнейшем компания Apple отказалась от такого дизайна и оснастила плеер алюминиевым корпусом серебристого цвета с зеркальным эффектом.

iPod touch

Примечательно, что на этом прототипе нет логотипа Apple. Не исключено, что компания рассматривала несколько вариантов оформления, как часто бывает с новыми продуктами, и это лишь один из них. Этот прототип iPod touch по своей внешности напоминает iPhone 7 в цвете Jet Black — у того смартфона тоже глянцевый корпус чёрного цвета (и пользователи часто жаловались, что он слишком легко заляпывается и царапается).


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