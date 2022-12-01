Показан первый в мире iPhone с изогнутым дисплеем

Энтузиаст под ником lipilipsi модифицировал свой новенький iPhone 14 Pro Max, сделав его дисплей изогнутым по краям, как в девайсах Samsung Galaxy S и Huawei P. Результатом он поделился в Twitter.
Автор этого творения продемонстрировал проект в нескольких изображениях и коротком ролике. Для столь необычной кастомизации ему потребовалось заменить раму из нержавеющей стали и установить новый дисплей. Все остальные компоненты устройства остались прежними.
Стоит отметить, что Apple так не выпустила ни один девайс с изогнутым экраном, хотя Samsung практикует подобное с момента выхода Galaxy Note Edge в 2014 году.
Это не первый эксперимент lipilipsi — энтузиаст ранее встраивал Apple Watch в заднюю панель iPhone, менял порт Lightning на USB-C и переставлял все компоненты смартфонов Apple в прозрачные корпуса.
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