Apple iPhone

Показан первый в мире iPhone с изогнутым дисплеем

Фархад

iPhone 14 Pro Max Curved

Энтузиаст под ником lipilipsi модифицировал свой новенький iPhone 14 Pro Max, сделав его дисплей изогнутым по краям, как в девайсах Samsung Galaxy S и Huawei P. Результатом он поделился в Twitter.

Автор этого творения продемонстрировал проект в нескольких изображениях и коротком ролике. Для столь необычной кастомизации ему потребовалось заменить раму из нержавеющей стали‌ и установить новый дисплей. Все остальные компоненты устройства остались прежними.

Стоит отметить, что Apple так не выпустила ни один девайс с изогнутым экраном, хотя Samsung практикует подобное с момента выхода Galaxy Note Edge в 2014 году.

Это не первый эксперимент lipilipsi — энтузиаст ранее встраивал Apple Watch в заднюю панель ‌iPhone, менял порт Lightning на USB-C и переставлял все компоненты смартфонов Apple в прозрачные корпуса.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4773
tellurian
Ужасно
54 минуты назад
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