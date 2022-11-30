iPhone Гайды

Как переименовать «режим модема» на iPhone или iPad

Олег

Модем


Экосистема Apple устроена таким образом, что мобильным интернетом с вашего iPhone могут пользоваться сразу все устройства, привязанные к одному и тому же Apple ID. Однако иногда может потребоваться предоставить доступ другому человеку — и вам может не понравиться, как iPhone в «режиме модема» будет отображаться у другого человека.

Дело в том, что название для девайса iOS выбирает самостоятельно при первой настройке. Как следствие, оно может выглядеть неопрятно, или даже просто быть слишком длинным. В настройках «режима модема» отсутствует возможность переименовать девайс вручную, но сделать это всё же можно. 
  • Откройте «Настройки» → «Основные»
  • Нажмите пункт «Об этом устройстве»
  • Тапните на «Имя устройства»
  • Введите любое имя, которое вам понравится.
iOS

Готово! Теперь это название будет отображаться у других людей, когда они попытаются подключиться к вашему iPhone или iPad в режиме модема. 

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Комментарии

tellurian
+4762
tellurian
Так всегда было.
Странная новость. Я думал будет что-то норове.
2 часа назад в 11:28
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