Как переименовать «режим модема» на iPhone или iPad

Экосистема Apple устроена таким образом, что мобильным интернетом с вашего iPhone могут пользоваться сразу все устройства, привязанные к одному и тому же Apple ID. Однако иногда может потребоваться предоставить доступ другому человеку — и вам может не понравиться, как iPhone в «режиме модема» будет отображаться у другого человека.
Дело в том, что название для девайса iOS выбирает самостоятельно при первой настройке. Как следствие, оно может выглядеть неопрятно, или даже просто быть слишком длинным. В настройках «режима модема» отсутствует возможность переименовать девайс вручную, но сделать это всё же можно.
- Откройте «Настройки» → «Основные»
- Нажмите пункт «Об этом устройстве»
- Тапните на «Имя устройства»
- Введите любое имя, которое вам понравится.
Готово! Теперь это название будет отображаться у других людей, когда они попытаются подключиться к вашему iPhone или iPad в режиме модема.
Ранее мы рассказали, как сделать яркость дисплея ниже минимальной. А если хотите эмодзи рядом с часами, как на скриншотах, то загляните в этот гайд.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides