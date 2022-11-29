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Как скрыть лишние контакты в меню «Поделиться» на iPhone

Фархад

iPhone sharelist guide

Иногда нужно удалить лишние контакты в меню «Поделиться» на iPhone, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, отправив фотографию или документ не тому адресату. Рассказываем, как скрыть ненужные карточки в iOS.

Практически ежедневно мы делимся с семьёй, друзьями, коллегами и знакомыми различной информацией в цифровом виде, будь то ссылка на рецепт блюда или просто очередной мем. Многие пользователи iPhone обратили внимание, что iOS рандомно подбирает контакты в меню «Поделиться», из-за чего можно запросто ошибиться.

Одним из решений является полное отключение этой фичи в меню «Настройки» > «Siri и Поиск» > «Показ при отправке». Этот метод плох тем, что вы остаётесь без возможности быстрой отправки любых данных.

Более удобный вариант — удалить ненужные карточки контактов из меню «Поделиться». Вот что для этого нужно:

  • Зайдите в «Фото» и выберите любое изображение;
  • Нажмите на значок отправки в левом нижнем углу;
  • Зажмите и удерживайте палец на контакте, который хотите убрать из меню «Поделиться»;
  • Выберите опцию «Предлагать меньше»;
  • Готово!
iPhone sharelist guide 2

Теперь этот контакт не будет появляться в списке «Поделиться», пока вы не начнёте пересылать ему файлы снова.

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