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Представлен чехол для iPhone за $10 000 в стиле Ferrari. Всего 99 штук

Артем
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Идеей для создания эксклюзивной «защитки» стал концепт Ferrari Modulo, представленный в женевском автосалоне в 1970 году.

Об этом сообщает зарубежное издание IT House. Итальянские дизайнеры из компании Pininfarina совместно с Inkar. Чехол, созданный под впечатлением Ferrari Modulo, напоминает изогнутый корпус автомобиля, благодаря которому Паоло Лугаро в 1970 году получил 22 международные награды за выдающиеся идеи в области дизайна.

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Тираж «гоночного» чехла будет строго ограничен — всего 99 шутк. Первые пять покупателей получат эксклюзивный дизайн с красной линией. Все экземпляры будут иметь серийный номер, который заказчики смогут выбрать самостоятельно.

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Материалы для создания чехла, также обговариваются клиентом. На выбор дается один из пяти цветов, два различных типа кожи (для отдела вокруг объектива) и десятки вариантов корпуса, включая дерево, уплотненную кожу, карбон или алюминий.

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Также владельцы получат цифровой NFT-сертификат с подтверждением права собственности. 

Чехол поддерживает модели смартфонов iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro и будет продаваться по цене 10 000 долларов.
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Источник:
IT House
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Комментарии

kardigan
+2910
kardigan
Возьму три-себе, жене и дочке.
час назад в 18:19
#
tellurian
+4763
tellurian
Развод лохов на деньги :)
35 минут назад
#
Konstantin Bulatnikov
+93
Konstantin Bulatnikov
Авторы возьмите на обзор сие чудо. 🫢🫢🫢
34 минуты назад
#
Lord
+533
Lord
Налетай, не скупись, покупай …
12 минут назад
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