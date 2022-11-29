Представлен чехол для iPhone за $10 000 в стиле Ferrari. Всего 99 штук

Идеей для создания эксклюзивной «защитки» стал концепт Ferrari Modulo, представленный в женевском автосалоне в 1970 году.Об этом сообщает зарубежное издание IT House. Итальянские дизайнеры из компании Pininfarina совместно с Inkar. Чехол, созданный под впечатлением Ferrari Modulo, напоминает изогнутый корпус автомобиля, благодаря которому Паоло Лугаро в 1970 году получил 22 международные награды за выдающиеся идеи в области дизайна.Тираж «гоночного» чехла будет строго ограничен — всего 99 шутк. Первые пять покупателей получат эксклюзивный дизайн с красной линией. Все экземпляры будут иметь серийный номер, который заказчики смогут выбрать самостоятельно.Материалы для создания чехла, также обговариваются клиентом. На выбор дается один из пяти цветов, два различных типа кожи (для отдела вокруг объектива) и десятки вариантов корпуса, включая дерево, уплотненную кожу, карбон или алюминий.Также владельцы получат цифровой NFT-сертификат с подтверждением права собственности.Чехол поддерживает модели смартфонов iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro и будет продаваться по цене 10 000 долларов.