The gear now spins 🔥 pic.twitter.com/7ZidmGy7wa — 🔥🌸 Giulio Zompetti (@1nsane_dev) January 14, 2021







Коллекционер редких гаджетов Apple Джулио Зомпетти показал очередное пополнение своей обширной коллекции. К нему попал один из прототипов iPhone 12 Pro. Внешне этот смартфон выглядит так же, как коммерческий вариант устройства, доступный в магазинах, но есть несколько важных отличий.У прототипа iPhone 12 Pro нет iOS 14. Вместо этой операционной системы используется другая — SwitchBoard. У SwitchBoard нет полноценного графического интерфейса, доступно лишь несколько утилит для тестирования и отладки. Именно с помощью этой платформы инженеры Apple проверяют качество работы различных функций смартфона. Обычным пользователям она недоступна, поскольку необходима только для инженерных целей и абсолютно непригодна в обычной жизни.Ещё одно отличие от коммерчески доступного варианта iPhone 12 Pro — цвет. Корпус прототипа тёмно синий, тогда как у версии, поступившей в продажу он заметно светлее.