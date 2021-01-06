Генеральный директор Apple Тим Кук заработал более 14 миллионов долларов в 2020 году. Эти данные следуют из заявления, которое компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Доход Тима складывается из базовой части в размере 3 000 000 долларов и поощрений за проделанную работу, сумма которых составила 10 731 000 долларов. Apple превысила целевые показатели по продажам и операционной прибыли и в результате этого Куку и другим руководителям компании было выплачено 179 процентов от общей суммы выплат.
Тим Кук также получил 1 038 259 долларов в виде «прочих компенсаций», сюда входят страховые выплаты, отпускные и расходы на безопасность. Apple настаивает, чтобы генеральный директор использовал частный самолет из соображений безопасности. Итоговая сумма выплат составила 14 769 259 долларов.
В 2019 году Кук заработал 11,5 миллиона долларов. Стоит отметить, что указанный доход за 2020 год не включает акции, которые глава компании получил в сентябре на сумму 100 миллионов долларов в качестве гарантии, что он останется на посту генерального директора до 2025 года. В августе прошлого года Тим продал акций Apple на сумму 131,7 миллиона долларов.
Согласно отчету Bloomberg, в течение 2020 года собственный капитал Кука превысил 1 миллиард долларов. Другие руководители Apple, в том числе Лука Маэстри, Кейт Адамс и Джефф Уильямс получили более 26 миллионов долларов каждый.
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Доход Тима складывается из базовой части в размере 3 000 000 долларов и поощрений за проделанную работу, сумма которых составила 10 731 000 долларов. Apple превысила целевые показатели по продажам и операционной прибыли и в результате этого Куку и другим руководителям компании было выплачено 179 процентов от общей суммы выплат.
Тим Кук также получил 1 038 259 долларов в виде «прочих компенсаций», сюда входят страховые выплаты, отпускные и расходы на безопасность. Apple настаивает, чтобы генеральный директор использовал частный самолет из соображений безопасности. Итоговая сумма выплат составила 14 769 259 долларов.
В 2019 году Кук заработал 11,5 миллиона долларов. Стоит отметить, что указанный доход за 2020 год не включает акции, которые глава компании получил в сентябре на сумму 100 миллионов долларов в качестве гарантии, что он останется на посту генерального директора до 2025 года. В августе прошлого года Тим продал акций Apple на сумму 131,7 миллиона долларов.
Согласно отчету Bloomberg, в течение 2020 года собственный капитал Кука превысил 1 миллиард долларов. Другие руководители Apple, в том числе Лука Маэстри, Кейт Адамс и Джефф Уильямс получили более 26 миллионов долларов каждый.
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