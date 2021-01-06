AirPods Max

По данным инсайдера LeaksApplePro, компания Apple разрабатывает новую модель полноразмерных наушников. Она будет дешевле, чем AirPods Max — в США будет продаваться примерно за 350 долларов, что поставит её в один ценовой ряд с Sony WH-1000XM4 и Bose QuietComfort 35 II.

Выпущенные в прошлом году наушники AirPods Max гораздо дороже. В США они продаются за 549 долларов, а в России за 72 990 рублей.

Предполагается, что Apple будет позиционировать новые наушники в качестве спортивной модели. Для удешевления производства компании пришлось пойти на определённые компромиссы. Например, в качестве материала для оголовья и чашечек используется не анодированная сталь и алюминий, а гораздо более дешёвый и менее долговечный пластик. Впрочем, благодаря этому наушники станут заметно легче, а именно за большой вес модель AirPods Max подвергается наибольшей критике.

Apple может выпустить удешевлённую и упрощенную версию AirPods Max в 2021 году. Ожидается, что наушники сохранят бюольшую часть возможностей и особенностей старшей модели, в том числе пассивное и активное шумоподавление, быстрое и простое сопряжение с источниками звука, прозрачный режим, при включении которого слышно собеседника и окружающие звуки, автономность на уровне 20 часов, а также автоматическое включение и выключение. Дизайн и размеры наушников могут остаться прежними либо претерпят незначительные изменения.


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