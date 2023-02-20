Показан смартфон, который вы никогда не перепутаете ни с каким другим
Александр Кузнецов —
Компания OnePlus опубликовала пару тизеров смартфона OnePlus 11 Concept. Его будет очень легко отличить от других моделей — такого дизайна не было ещё ни у кого.
Судя по промо-изображениям, OnePlus 11 Concept получил модуль с сильно выпирающей камерой и LED-подсветкой, которая выделяет камеру, края и заднюю крышку. Скорее всего, она меняет цвет в зависимости от событий (входящего звонка, уведомлений, будильника и т. п.) OnePlus указывает, что синяя подсветка символизирует вены, по которым течёт электронная кровь устройства.
OnePlus планирует официально представить эту модель через неделю на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Тогда же будет полностью раскрыт её внешний вид и характеристики. Обычная модель OnePlus 11 обладает топовыми по современным меркам параметрами, в том числе процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, LTPO-экраном диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти, 512-гигабайтным накопителем, 50-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой 100-ваттной зарядкой.
Пока неизвестно, что значит слово Concept в названии смартфона — обозначение того, что это концепт, который создан просто так и никогда не появится в продаже или часть его торгового имени.
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