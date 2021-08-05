Компания Oppo показала, каким будет смартфон без выреза под камеру. Она показала ее собственное мобильное устройство с фронталкой, спрятанной под дисплей.Компания сообщила, что плотность экрана, под котором располагается камера, составляет 400 ppi. Причем, плотность одинаковая на всех участках дисплея, даже над камерой.Высокая плотность пикселей не мешает камере создавать качественные снимки. Oppo приложила пример фотографии с фронтальной камеры смартфона. Ее наличие также не искажает цветопередачу дисплея.Скорее всего, это прототип смартфона с подэкранной камерой, показанный для демонстрации технологии. Что это за модель и когда она выйдет, не сообщается.В 2021 году самые распространенные решения для размещения фронтальной камеры на передней панели смартфона — капля и О-образный вырез. Камера под экраном — закономерное продолжение эволюции.