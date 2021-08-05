Компания Oppo показала, каким будет смартфон без выреза под камеру. Она показала ее собственное мобильное устройство с фронталкой, спрятанной под дисплей. 

Компания сообщила, что плотность экрана, под котором располагается камера, составляет 400 ppi. Причем, плотность одинаковая на всех участках дисплея, даже над камерой. 

Снимок экрана 2021-08-05 в 02.15.30.png

Высокая плотность пикселей не мешает камере создавать качественные снимки. Oppo приложила пример фотографии с фронтальной камеры смартфона. Ее наличие также не искажает цветопередачу дисплея. 

Снимок экрана 2021-08-05 в 02.16.37.png

Скорее всего, это прототип смартфона с подэкранной камерой, показанный для демонстрации технологии. Что это за модель и когда она выйдет, не сообщается. 

В 2021 году самые распространенные решения для размещения фронтальной камеры на передней панели смартфона — капля и О-образный вырез. Камера под экраном — закономерное продолжение эволюции. 


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Источник:

The Verge The Verge

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