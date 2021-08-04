

В отрасли микроэлектроники произошел сдвиг и всемирный дефицит скоро сменится избытком чипов. Об этом рассказал зарубежный ресурс Phone Arena со ссылкой на несколько аналитических отчетов.



Согласно источникам, совсем скоро чипов и процессоров в мире станет так много, что их цена серьезно рухнет. Лилиан Ли, старший специалист Moody’s, утверждает, что это закономерный результат. По его словам, все крупные и развитые экономики мира, которые производят микроэлектронику, уже разработали и запустили множество планов по наращиванию темпов производства полупроводников. И в скором времени это может сработать против отрасли.



Например, президент США Джозеф Байден намерен предоставить американской полупроводниковой промышленности льготы на сумму $52 млрд в рамках нового законопроекта. Страны Евросоюза решили выделить суммарно около $160 млрд на увеличение своей доли производства чипов до 30% — эти средства будут взяты из запаса, предназначенного для восстановление после COVID-19. Южная Корея превзошла всех упомянутых, так как готовится потратить почти $450 млрд на увеличение производственных мощностей в следующие десять лет. А расходы Китая на производство полупроводников выросли на 407% по сравнению с прошлым годом.



Всемирная нехватка электроники началась, когда мировые производители полупроводников снизили темпы выпуска чипов в разгар пандемии 2020-го года, а спустя небольшое время спрос ощутимо превысил предложение. До сих пор отраслевые гиганты пытаются нагнать этот спрос, и аналитики в ближайшем будущем пророчат момент, когда полупроводники окажутся в избытке.



Дальше последует закономерный результат: цена на чипы резко снизится, что вызовет нестабильность в отрасли. Особенно перенасыщение полупроводниками прочат Китаю. Цены на конечные продукты — например, смартфоны — могут остаться на том же уровне или даже повыситься, так как корпорациям придется возмещать себе убытки, вызванные большими закупками чипов по раздутой стоимости.





