





В России появился в продаже смартфон Nokia XR20. Он выглядит как обычный смартфон, хотя и обладает очень прочным корпусом.Nokia XR20 защищён по стандартам IP68 и STD-810H-2019, поэтому надёжно защищён от воды, пыли, песка, падений, ударов, экстремальных температур и перепадов давления. Экран защищён стеклом Gorilla Victus и откликается на нажатия мокрыми пальцами или рук в перчатках.Nokia XR20 продаётся в России за 44 990 рублей. Первые покупатели получат в подарок беспроводные наушники Nokia BH-405, которые обычно стоят 2 990 рублей.Внутри Nokia XR20 далеко не флагманская начинка. Смартфон получил IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 480 со встроенным модемом 5G, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4630 мАч с 18-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а основная обладает двумя модулями — главный 48 и ультраширик 13 Мп. Также предусмотрены стереодинамики, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев и дополнительная физическая клавиша, на которую можно назначить запуск любого приложения. Габариты корпуса 171,64×81,5×10,64 мм.Разработчики обещают выпустить как минимум три крупных обновления, то есть Nokia XR20 в перспективе обновится даже до Android 14.