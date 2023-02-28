Показана сверхбыстрая зарядка для смартфонов. С 0 до 100% за 5 минут!

Бренд Redmi анонсировал появление зарядной технологии для смартфонов, работающей с рекордной на данный момент скоростью. Мощность зарядного устройства достигает 300 Вт, что позволяет полностью зарядить смартфон в считанные минуты.Как показали испытания на модифицированной версии смартфона Redmi Note 12 Pro+, его аккумулятор ёмкостью 4100 мАч заряжается с 0 до 10% всего за 43 секунды, до 50% за 2 минуты, а полный заряд до 100% занял менее 5 минут.Заряд в аккумуляторе смартфона пополняется прямо на глазах, проценты на индикаторе зарядки увеличиваются очень быстро, это завораживающее зрелище:Как правило, смартфон не всегда заряжается с максимально возможной скоростью. Мощность может снижаться в зависимости от температуры, до которой нагрелся аккумулятор, чтобы избежать его повреждения или возгорания.Пока неизвестно, в каких моделях Redmi будет использоваться столь мощная и быстрая зарядка и будет ли вообще. Многие смартфоны этого бренда поддерживают быструю зарядку — вплоть до 67 Вт. Также в продажу выпущена особенная модель Redmi Note 12 Explorer Edition с 210-ваттным адаптером.