Xiaomi признала эти смартфоны старьём. От них пора избавляться
Артем Фунтиков —
Несколько моделей Redmi и Poco перестанут получать обновления безопасности, что делает их более уязвимыми для злоумышленников.
Об этом сообщает портал Gizmochina. Xiaomi официально прекратила поддержку смартфонов Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G и POCO X2. Это означает что ни обновления оболочки MIUI, ни патчи безопасности данные модели не получат. Кроме того, их использование становится потенциально опасным, так как злоумышленникам будет гораздо проще внедриться в систему. Лучшим вариантом для владельцев, будет замена смартфона на новый. Кроме того, со временем некоторые приложения могут отказаться работать на устаревшем железе.
Такое случилось с рядом брендов, в том числе и Apple. Теперь владельцы старых iPhone не смогут пользоваться мессенджером WhatAapp.
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