Показаны реалистичные рендеры iPhone 15 Pro





Инсайдер ShrimpApplePro поделился рендерами, на которых продемонстрировано, каким будет iPhone 15 Pro. Ранее он же задолго до официального анонса показал дизайн линейки iPhone 14, так что есть большая вероятность, что и на этот раз он не ошибается.Рендеры были нарисованы энтузиастами на основе слухов и утечек относительно внешнего вида iPhone 15 Pro. Предположительно, эта модель получит титановый корпус обновлённой формы — с более закруглёнными гранями в сравнении с несколькими предыдущими линейками.Грани закруглены только у задней крышки, а со стороны экрана они по-прежнему ближе к прямоугольным. Подобный дизайн компания Apple использовала в iPhone 5c, а у флагманских моделей, начиная с iPhone 12, были более острые грани. Очевидно, что смартфон с закруглённой задней панелью гораздо комфортнее держать в руке, потому что он не режет ладонь.





На рендерах также видно, как может выглядеть модуль основной камеры, выпирающий ещё сильнее, чем раньше. Такой подход к дизайну может объясняться тем, что корпус смартфона станет более тонким, а камера ещё более навороченная (возможно, с многократным оптическим зумированием и увеличенной светосилой).



Создатели рендеров также пофантазировали насчёт замены порта Lightning разъёмом USB Type-C. Конечно, есть шанс, что Apple наконец-то будет устанавливать Type-C в свои смартфоны, тем более, что Еврокомиссия обязала всех производителей электроники, продающейся в странах Евросоюза, придерживаться единого стандарта зарядного порта.

