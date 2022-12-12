Похоже, Apple готовит новое устройство. Фанаты будут в восторге

Купертиновцы зарегистрировали новый патент на умное кольцо с дисплеем. Оно будет компактной версией Apple Watch.
Об этом сообщает The Geek, ссылаясь на документы сайта Patently Apple. Предположительно, смарт-кольцо сможет измерять пульс, давление и уровень кислорода в крови. Также с его помощью можно будет выполнять мультимедийные функции: переключать музыку, отвечать на звонки и управлять умным домом.
Как сообщается в патентной заявке, кольцо предназначено для тех, кто желает более компактный вариант Apple Watch, при этом пользоваться их основными функциями. Однако, некоторые возможности все же будут урезаны.
Проект пока не получил названия, а из известных характеристик известен лишь OLED-дисплей, на котором будет отображаться информация и несколько датчиков и сенсоров. Как новинка будет заряжаться — также неизвестно.
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