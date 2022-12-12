Apple

Похоже, Apple готовит новое устройство. Фанаты будут в восторге

Артем
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Купертиновцы зарегистрировали новый патент на умное кольцо с дисплеем. Оно будет компактной версией Apple Watch.

Об этом сообщает The Geek, ссылаясь на документы сайта Patently Apple. Предположительно, смарт-кольцо сможет измерять пульс, давление и уровень кислорода в крови. Также с его помощью можно будет выполнять мультимедийные функции: переключать музыку, отвечать на звонки и управлять умным домом.

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Как сообщается в патентной заявке, кольцо предназначено для тех, кто желает более компактный вариант Apple Watch, при этом пользоваться их основными функциями. Однако, некоторые возможности все же будут урезаны.

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Проект пока не получил названия, а из известных характеристик известен лишь OLED-дисплей, на котором будет отображаться информация и несколько датчиков и сенсоров. Как новинка будет заряжаться — также неизвестно.
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Источник:
The Geek
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Комментарии

+4144
Gabriel
У Эппл таких патентов пачка в месяц.
Примите ту мысль что патент не гарантирует выхода устройства.
Иногда патент это просто патент, да и вообще Эппл патентует каждый свой чих, вдруг выстрелит)
Вчера в 23:32
#
D3LI
–15
D3LI
Как вариант, будет дополнением для их гарнитуры смешанной реальности. Как раз чтоб точные движения пользователя отслеживать и воспроизводить в играх, вместо громоздких джойстиков
Вчера в 23:48
#
s_medik
+3173
s_medik
Если эта штука будет заряжаться от тепла человеческого тела, то я встану в очередь.
2 часа назад в 00:24
#
sponame
+249
sponame
Я бы прикупил. 7 лет телефон на беззвучном и часы нужны только для уведомлений.
2 часа назад в 00:36
#
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