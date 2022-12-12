Похоже, Apple готовит новое устройство. Фанаты будут в восторге

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Купертиновцы зарегистрировали новый патент на умное кольцо с дисплеем. Оно будет компактной версией Apple Watch.Об этом сообщает The Geek, ссылаясь на документы сайта Patently Apple. Предположительно, смарт-кольцо сможет измерять пульс, давление и уровень кислорода в крови. Также с его помощью можно будет выполнять мультимедийные функции: переключать музыку, отвечать на звонки и управлять умным домом.Как сообщается в патентной заявке, кольцо предназначено для тех, кто желает более компактный вариант Apple Watch, при этом пользоваться их основными функциями. Однако, некоторые возможности все же будут урезаны.Проект пока не получил названия, а из известных характеристик известен лишь OLED-дисплей, на котором будет отображаться информация и несколько датчиков и сенсоров. Как новинка будет заряжаться — также неизвестно.