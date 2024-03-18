В Apple Watch Series X появится самая полезная функция для людей старше 30

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Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился несколькими интересными подробностями о будущих смарт-часах Apple Watch Series 10, выход которых ожидается этой осенью.По словам Гурмана, юбилейные Apple Watch получат специальный сенсор для определения тенденции артериального давления. Скорее всего, в первой итерации этот датчик будет предупреждать пользователей только о тенденции к повышению артериального давления, а не предлагать точные показания, как тонометр.Помимо функции определения скачков артериального давления, будущие Apple Watch X получат более тонкий корпус и новую систему крепления ремешка.