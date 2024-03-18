Apple представила новую модель искусственного интеллекта MM1

«Используя обширный набор данных, включающий изображения и подписи, чередующиеся документы с изображениями и текстом и только текстовые данные, модель MM1 устанавливает новый стандарт в способности ИИ выполнять такие задачи, как создание подписей к изображениям, визуальные ответы на вопросы и естественный языковой вывод с высоким уровнем точности», — заявляет Apple.

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Команда инженеров Apple разработала новый метод обучения больших языковых моделей (LLM), который легко интегрирует как текстовую, так и визуальную информацию.Подробно они описали свою разработку в исследовательской работе под названием «MM1: методы, анализ и выводы из мультимодального предварительного обучения LLM».В документе также подчеркиваются исключительные способности модели MM1 к контекстному обучению, особенно в самой большой конфигурации модели, состоящей из 30 млрд параметров.Судя по всему, Apple действительно готовит что-то грандиозное. Как сообщают инсайдеры, iOS 18 станет самым крупным обновлением ПО за всю историю компании, поскольку она предложит множество функций, связанных с искусственным интеллектом.