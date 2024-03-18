Apple представила новую модель искусственного интеллекта MM1

Фархад
iOS LLM

Команда инженеров Apple разработала новый метод обучения больших языковых моделей (LLM), который легко интегрирует как текстовую, так и визуальную информацию.

Подробно они описали свою разработку в исследовательской работе под названием «MM1: методы, анализ и выводы из мультимодального предварительного обучения LLM».

«Используя обширный набор данных, включающий изображения и подписи, чередующиеся документы с изображениями и текстом и только текстовые данные, модель MM1 устанавливает новый стандарт в способности ИИ выполнять такие задачи, как создание подписей к изображениям, визуальные ответы на вопросы и естественный языковой вывод с высоким уровнем точности», — заявляет Apple.

В документе также подчеркиваются исключительные способности модели MM1 к контекстному обучению, особенно в самой большой конфигурации модели, состоящей из 30 млрд параметров.

Судя по всему, Apple действительно готовит что-то грандиозное. Как сообщают инсайдеры, iOS 18 станет самым крупным обновлением ПО за всю историю компании, поскольку она предложит множество функций, связанных с искусственным интеллектом.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

–59
oskar
«Судя по всему, Apple действительно готовит что-то грандиозное.» и весить оно будет тоже грандиозно, вот почему отказались от модели с 64 гиг. А между тем пользователь платит за объем памяти тоже, которой (из за размера os) он не может полностью воспользоваться.
Вчера в 23:14
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–90
номер
Ой, как зaeбала эта бездарная компашка. Тухляк один толкают годами лишь бы лаве с людишек рубить. Никакого ИИ не будет у них, Сири — вот их уровень.
час назад в 01:18
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