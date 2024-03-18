Apple гордится минимальным объёмом памяти в iPhone 15

Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале новым рекламным роликом, в котором особое внимание уделено тому, что минимальная версия iPhone 15 предлагает аж 128 ГБ памяти.В ролике мы видим как мужчина долго перебирает свои фотографии, чтобы выбрать не самые важные и удалить их. Однако кадры начинают оживать и просить его не стирать фотки. В конце концов он решает сохранить все свои изображения. ВИдео заканчивается слоганом «Много места для кучи фотографий».Напомним, что базовый iPhone 15, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro доступны в версиях со 128 ГБ встроенной памяти, а Apple считает это приличным запасом в 2024 году. Однако, если вы планируете много снимать, лучше присмотреться к версиям на 256 ГБ или 512 ГБ.