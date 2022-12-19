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Похоже, Apple передумала выпускать экстремально мощный чип для Mac

Фархад

Mac Pro

Компания Apple отказалась от разработки нового сверхмощного чипсета M2 Extreme для будущей модели Mac Pro, сообщает Bloomberg.

По слухам, модель с чипом M2 Extreme могла получить до 48 ядер ЦП и до 152 ядер ГП. При этом стоимость новинки составила бы не менее $10 000.

Источник сообщает, что сейчас Apple продолжает тестировать Mac Pro с другими чипами серии M2. Ожидается, что такой компьютер в типовой конфигурации будет оснащён мощным чипсетом M2 Ultra с 24 ядрами ЦП, 76 графическими ядрами и не менее 192 ГБ объединённой оперативной памяти. Инсайдеры также предполагают, что следующее поколение Pro-компьютеров сохранит свою модульность и позволит устанавливать дополнительную оперативную память, накопители и другие компоненты.

Напомним, текущий Mac Pro является последним компьютером Apple на базе процессоров Intel. Он поступил в продажу в декабре 2019 года по цене от $5999.

Ранее стало известно о сроках выхода новых MacBook Pro и о разработке новых фирменных мониторов Apple.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+314
Dmitriy
жаль, что свой рынок они потеряли. Все, что оставалось — видеопродакшн но уже не с ними.
час назад в 14:26
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