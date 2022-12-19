Похоже, Apple передумала выпускать экстремально мощный чип для Mac

Компания Apple отказалась от разработки нового сверхмощного чипсета M2 Extreme для будущей модели Mac Pro, сообщает Bloomberg.
По слухам, модель с чипом M2 Extreme могла получить до 48 ядер ЦП и до 152 ядер ГП. При этом стоимость новинки составила бы не менее $10 000.
Источник сообщает, что сейчас Apple продолжает тестировать Mac Pro с другими чипами серии M2. Ожидается, что такой компьютер в типовой конфигурации будет оснащён мощным чипсетом M2 Ultra с 24 ядрами ЦП, 76 графическими ядрами и не менее 192 ГБ объединённой оперативной памяти. Инсайдеры также предполагают, что следующее поколение Pro-компьютеров сохранит свою модульность и позволит устанавливать дополнительную оперативную память, накопители и другие компоненты.
Напомним, текущий Mac Pro является последним компьютером Apple на базе процессоров Intel. Он поступил в продажу в декабре 2019 года по цене от $5999.
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