Похоже, Apple скоро выпустит первый MacBook Pro с сенсорным экраном

Компания долго пыталась сопротивляться тренду на сенсорные дисплеи в ноутбуках, но, возможно, скоро это изменится.По данным Bloomberg, Apple планирует выпустить свой первый портативный компьютер с сенсорным экраном к 2025 году. Им может стать новый MacBook Pro с OLED-дисплеем.На текущем этапе известно, что инженеры компании «активно вовлечены в проект», а сам девайс сохранит стандартный дизайн ноутбука с трекпадом и клавиатурой.Стоит отметить, что Apple неоднократно отказывалась от идеи выпуска Mac с сенсорным экраном на протяжении многих лет. Тем более такой подход не соответствует философии компании — ещё в 2010 году Стив Джобс сказал, что «сенсорные поверхности не должны быть вертикальными», поскольку руки при таком расположении устройства ввода будут уставать. Кроме того, пользователи такого девайса могут быть недовольны постоянно заляпывающимся экраном.Возможно, инженерам придётся слегка изменить шарнир, чтобы ноутбук раскрывался на 360 градусов, превращаясь в iPad, но пока технических подробностей об устройстве нет.