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Apple MacBook Pro

Похоже, Apple скоро выпустит первый MacBook Pro с сенсорным экраном

Фархад

MacBook Pro

Компания долго пыталась сопротивляться тренду на сенсорные дисплеи в ноутбуках, но, возможно, скоро это изменится.

По данным Bloomberg, Apple планирует выпустить свой первый портативный компьютер с сенсорным экраном к 2025 году. Им может стать новый MacBook Pro с OLED-дисплеем.

На текущем этапе известно, что инженеры компании «активно вовлечены в проект», а сам девайс сохранит стандартный дизайн ноутбука с трекпадом и клавиатурой.

Стоит отметить, что Apple неоднократно отказывалась от идеи выпуска Mac с сенсорным экраном на протяжении многих лет. Тем более такой подход не соответствует философии компании — ещё в 2010 году Стив Джобс сказал, что «сенсорные поверхности не должны быть вертикальными», поскольку руки при таком расположении устройства ввода будут уставать. Кроме того, пользователи такого девайса могут быть недовольны постоянно заляпывающимся экраном.

Возможно, инженерам придётся слегка изменить шарнир, чтобы ноутбук раскрывался на 360 градусов, превращаясь в iPad, но пока технических подробностей об устройстве нет.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Sergey Apple Service Israel .
+56
Sergey Apple Service Israel .
Сколько не встречал таких компьютеров, вечно заляпанный экран и толком нет применения. Только одного человека знаю которому эта функция необходима, страховкой занимается, чтоб прямо на экране подписи ставили.
Сегодня в 08:20
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+350
Mikkas
Очень похоже на идею самсунга,большой планшет с прикрепляющейся клавиатурой 🧐
13 минут назад
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