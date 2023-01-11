MacBook может наконец-то получить более качественный дисплей и бешеную автономность в следующем году

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо рассказал в серии твитов о следующем масштабном апгрейде ноутбуков Apple. По словам инсайдера, компания планирует выпустить первый MacBook с OLED-дисплеем ближе к концу 2024 года.
Переход на использование OLED-панелей позволит создавать более тонкие и лёгкие устройства. Все существующие модели MacBook оснащены LCD-дисплеями, а в 14- и 16-дюймовых моделях MacBook Pro используется технология mini-LED с поддержкой высокой частоты обновления ProMotion. Преимущества OLED заключается в самосветящихся пикселях, не требующих дополнительной подсветки, что обеспечивает лучший коэффициент контрастности и позволяет увеличить время автономной работы ноутбука.
Куо не уточнил, о какой именно модели идёт речь, что недавно другой авторитетный инсайдер, Росс Янг, говорил о выпуске 13-дюймового MacBook Air с OLED-дисплеем в 2024 году. Помимо этого, глава DSCC ожидает выхода 11,1- и 13-дюймовых iPad Pro с OLED-панелями в следующем году.
Судя по всему, Apple взяла курс на полный отказ от LCD-экранов в своих гаджетах и внедрение дисплеев OLED/micro-OLED собственной разработки. Возможно, в этом году, всё внимание компании будет сосредоточено на гарнитуре AR/VR и каких-то масштабных изменений в других девайсах не будет.
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