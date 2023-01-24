Похоже, Coca-Cola хочет ворваться на рынок смартфонов

Фархад

ColaPhone

Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился изображением и некоторыми подробностями о так называемом ColaPhone.

По словам источника, самый знаменитый производитель «сладкой газировки» вряд ли выпустит смартфон собственной разработки. Скорее всего, речь идёт о коллаборации с одной из китайских компаний — Realme или Oppo.

Подробностей о технической составляющей устройства пока нет, но девайс на изображении действительно похож на Realme 10 расположением камер и светодиодной вспышки. Смартфон получит фирменную красную расцветку компании и крупный логотип Coca-Cola.

Realme-10.jpg

Сроки выхода девайса пока неизвестны, но бренд уже зарегистрировал аккаунты ColaPhone во всех соцсетях.

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Источник:
Ice Universe
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Комментарии

+45
arnikrock
Детский сад
Сегодня в 13:25
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st00p1dm0nkey
+3903
st00p1dm0nkey
У нас будет под брендом Добрый выходить?
2 часа назад в 14:54
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