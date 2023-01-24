Похоже, Coca-Cola хочет ворваться на рынок смартфонов

Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился изображением и некоторыми подробностями о так называемом ColaPhone.По словам источника, самый знаменитый производитель «сладкой газировки» вряд ли выпустит смартфон собственной разработки. Скорее всего, речь идёт о коллаборации с одной из китайских компаний — Realme или Oppo.Подробностей о технической составляющей устройства пока нет, но девайс на изображении действительно похож на Realme 10 расположением камер и светодиодной вспышки. Смартфон получит фирменную красную расцветку компании и крупный логотип Coca-Cola.Сроки выхода девайса пока неизвестны, но бренд уже зарегистрировал аккаунты ColaPhone во всех соцсетях.