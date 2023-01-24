Как принудительно включить 90/120 Гц на Android-смартфоне

Откройте «Настройки» → «О телефоне»

Найдите строку «Номер сборки» и тапните по ней семь раз подряд — после этого появится баннер «Вы стали разработчиком»

Вернитесь на главный экран настроек и выберите «Система» → «Для разработчиков»

В блоке «Отладка» найдите тумблер «Использовать пиковую частоту обновления» и включите его.

Дисплей с повышенной частотой обновления изображения в последние пару лет перестал быть атрибутом флагманских смартфонов. В 2023 году 120 Гц можно увидеть в характеристиках довольно бюджетных моделей, а 90 Гц — тем более.Чаще всего повышенная частота отрисовки работает в динамическом режиме: полноценном (от 1/10 до 90/120 Гц) или упрощенном (60 либо 90/120 Гц). Такая настройка экономит заряд аккумулятора, отключая повышенную частоту в тех сценариях, когда она не видна или не используется.Однако сторонние оболочки на Android-смартфонах бывают далеки от идеальной работы, а потому адаптивный режим обновления изображения может глючить — например, невовремя включать повышенную частоту и создавать заметные глазу лаги. Проблемы с адаптивной частотой присутствовали даже на Google Pixel в Android 13. К счастью, Android зачастую позволяет принудительно включить повышенную частоту обновления изображения на постоянной основе, даже если вендор не предусмотрел такой переключатель в настройках смартфона.Теперь дисплей будет постоянно обновлять изображение с максимально доступной для него частотой, и работа смартфона станет более плавной и приятной. Имейте в виду, что в таком режим расход заряда аккумулятора может увеличиться.В некоторых оболочках последовательность действий и названия разделов могут отличаться.