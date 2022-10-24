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Похоже, iPhone 15 Ultra будет легче, прочнее и премиальнее

Артем
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Если верить слухам, флагман следующего поколения будет собран из титана.

Об этом сообщает зарубежный портал Gizmochina, ссылаясь на отчеты специалистов из LeaksApplePro. По всей видимости, «купертиновцы» планируют сделать свой будущий флагман iPhone 15 Ulrta еще более премиальным. Предполагается, что конструкция смартфона будет выполнена из титана — более прочного материала. Кроме того, нововведение подразумевает, что девайс станет легче, в сравнении с iPhone 14 Pro Max, в котором используется нержавеющая сталь. 

Однако такие нововведения могут вызвать рост стоимости смартфона, так как затраты на обновленный титановый корпус будут значительно выше.

Не успела отгреметь премьера новой линейки смартфонов Apple, как пользователи желают знать, чего нового компания привнесет в iPhone 15. Ранее мы рассказывали, что компания больше не будет выпускать девайсы с приставкой Pro Max, а будущие модели будут иметь одну важную особенность.
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Источник:
Gizmochina
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