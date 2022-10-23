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Показан концепт iOS 17. Редизайн рабочего стола и другие изменения

Денис
Снимок экрана 2022-10-23 в 23.23.50.png

Блогер с YouTube-канала Concept Central представил концепт iOS 17, которая выйдет в следующем году. Она сохранила основные черты iOS 16, и тем не менее, притерпела редизайн в мелочах. 


Прежде всего, переработана сетка домашнего экрана. Время располагается в том же месте, что и на экране блокировки. Ниже размещены иконки и виджеты. 

Сами виджеты станут интерактивными — прямо на них можно будет выполнять действия, не открывая приложение полностью. Например, можно поставить заметочник. 

Переработана и панель управления — ползунки громкости и яркости расположились горизонтально, а не вертикально, добавлено управление воспроизведением звука. На приложения можно будет устанавливать блокировку и заходить только по биометрическим данным. 

Ранее стало известно, что в iOS появится больше рекламы. Apple сообщила разработчикам, что уже с 25 октября в App Store добавят три новых баннера. 
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