Показан концепт iOS 17. Редизайн рабочего стола и другие изменения
Денис Марков —
Блогер с YouTube-канала Concept Central представил концепт iOS 17, которая выйдет в следующем году. Она сохранила основные черты iOS 16, и тем не менее, притерпела редизайн в мелочах.
Прежде всего, переработана сетка домашнего экрана. Время располагается в том же месте, что и на экране блокировки. Ниже размещены иконки и виджеты.
Сами виджеты станут интерактивными — прямо на них можно будет выполнять действия, не открывая приложение полностью. Например, можно поставить заметочник.
Переработана и панель управления — ползунки громкости и яркости расположились горизонтально, а не вертикально, добавлено управление воспроизведением звука. На приложения можно будет устанавливать блокировку и заходить только по биометрическим данным.
Ранее стало известно, что в iOS появится больше рекламы. Apple сообщила разработчикам, что уже с 25 октября в App Store добавят три новых баннера.
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