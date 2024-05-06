Похоже, презентация новых iPad будет очень короткой

В преддверии завтрашней презентации Apple, на которой компания представит новые планшеты и аксессуары, журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл её хронометраж.
Как обычно, ивент пройдёт в онлайн-формате, а ролик со всеми анонсами был снят заранее. Поэтому неудивительно, что некоторые люди уже знают, сколько она будет длиться. По словам Гурмана, трансляция займёт всего 35 минут.
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Ожидается, что Apple анонсирует новые модели iPad Pro и iPad Air, а также обновленные аксессуары Apple Pencil и Magic Keyboard.
Напомним, презентация Apple «Let Loose» состоится уже завтра, 7 мая, в 17:00 по московскому времени. Узнать обо всех новинках по мере анонса можно будет тут, на iGuides.