Похоже, презентация новых iPad будет очень короткой

Фархад
Apple

В преддверии завтрашней презентации Apple, на которой компания представит новые планшеты и аксессуары, журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл её хронометраж.

Как обычно, ивент пройдёт в онлайн-формате, а ролик со всеми анонсами был снят заранее. Поэтому неудивительно, что некоторые люди уже знают, сколько она будет длиться. По словам Гурмана, трансляция займёт всего 35 минут.

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Ожидается, что Apple анонсирует новые модели iPad Pro и iPad Air, а также обновленные аксессуары Apple Pencil и Magic Keyboard.

Напомним, презентация Apple «Let Loose» состоится уже завтра, 7 мая, в 17:00 по московскому времени. Узнать обо всех новинках по мере анонса можно будет тут, на iGuides.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1324
tellurian
Как я писал ранее, проще тогда обычными пресс-релизами объявить новинки.
Сегодня в 11:04
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СИМА
+749
СИМА
Это хорошая новость.
Будет меньше воды в презентации, чем обычно🫰🏼
3 минуты назад
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