Похоже, презентация новых iPad будет очень короткой

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В преддверии завтрашней презентации Apple, на которой компания представит новые планшеты и аксессуары, журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл её хронометраж.Как обычно, ивент пройдёт в онлайн-формате, а ролик со всеми анонсами был снят заранее. Поэтому неудивительно, что некоторые люди уже знают, сколько она будет длиться. По словам Гурмана, трансляция займёт всего 35 минут.Ожидается, что Apple анонсирует новые модели iPad Pro и iPad Air, а также обновленные аксессуары Apple Pencil и Magic Keyboard.Напомним, презентация Apple «Let Loose» состоится уже завтра, 7 мая, в 17:00 по московскому времени. Узнать обо всех новинках по мере анонса можно будет тут, на iGuides.