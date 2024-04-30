Евросоюз заставил Apple разрешить сторонние магазины приложений для iPad

Фархад
iPad

Представители антимонопольного ведомства Еврокомиссии продолжают оказывать давление на Apple из-за закрытости её операционных систем. В этот раз регулятор требует разрешить сторонние магазины приложений на iPadOS.

Комиссия дала Apple шестимесячный срок для полного выполнения обязательств, установленных Законом о цифровых рынках (DMA). Вполне вероятно, что компания разрешит установку приложений из альтернативных источников в ближайшем обновлении iPadOS. Помимо этого, производитель iPad также обязан разрешить стриминговые игровые сервисы и выбор браузера по умолчанию. Само собой, работать это будет только в странах ЕС.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Если вдруг Apple откажется соблюдать Закон о цифровых рынках ЕС, компании грозит штраф в размере 10% от глобального дохода и запрет на продажу устройств в Еропе.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Все iPad Pro 2024 года получат самые навороченные OLED-дисплеи на рынке
Эмулятор Delta скоро выйдет на iPad и получит поддержку Sega Genesis
В iOS 18 Apple изменит все встроенные приложения до неузнаваемости

Рекомендации

Рекомендации

Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую
В России появился новый маркетплейс. Пункты выдачи будут рядом с каждым домом
Таксист рассказал, сколько нужно батрачить, чтобы получить подобие средней зарплаты
«Google Карты» станут бесполезны для многих пользователей через считанные дни

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии