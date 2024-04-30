Евросоюз заставил Apple разрешить сторонние магазины приложений для iPad

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Представители антимонопольного ведомства Еврокомиссии продолжают оказывать давление на Apple из-за закрытости её операционных систем. В этот раз регулятор требует разрешить сторонние магазины приложений на iPadOS.Комиссия дала Apple шестимесячный срок для полного выполнения обязательств, установленных Законом о цифровых рынках (DMA). Вполне вероятно, что компания разрешит установку приложений из альтернативных источников в ближайшем обновлении iPadOS. Помимо этого, производитель iPad также обязан разрешить стриминговые игровые сервисы и выбор браузера по умолчанию. Само собой, работать это будет только в странах ЕС.Если вдруг Apple откажется соблюдать Закон о цифровых рынках ЕС, компании грозит штраф в размере 10% от глобального дохода и запрет на продажу устройств в Еропе.