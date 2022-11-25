Похоже, Samsung Galaxy S23 хочет обойти iPhone 14 одной важной функцией

Будущий флагман сможет передавать сообщения и изображения через спутник не только в экстренных случаях.Такие предположения выдвинул зарубежный сайт Etnews. Вслед за iPhone 14, cмартфоны южнокорейского производителя из серии Samsung Galaxy S23 также получат возможность соединения со спутником. В отличии «яблочных устройств», Samsung намерена реализовать функцию, не только в случае экстренных ситуаций. Предполагается, что Galaxy S23 сможет отправлять «текстовые сообщения и изображения небольших объёмов». В реализации двух летних планов компании, участие примет оператор спутниковой связи Iridium, под управлением которого находятся 66 сателлитов на околоземной орбите.Система способна обеспечить скорость передачи данных в диапазоне 176-704 Кбит/с. Стоит заметить, что Samsung не первый производитель, который будет использовать спутниковое соединение в Android-смартфонах. Серия Huawei Mate 50 также способна передавать короткие сообщения через спутники Beidou-3 в случае экстренных ситуаций.