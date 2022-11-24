Приложение СБОЛ от СберБанка опять удалили из App Store

Приложение исчезло из магазина с приложениями от Apple. Установка через меню «Покупки» также недоступна.
При поиске банковского приложения от СберБанка в App Store поиск не выводит нужные результаты.
При попытке загрузить СБОЛ напрямую через сайт, пользователи сталкиваются с вечной загрузкой.
Найти приложение в меню «Покупки» также не представляется возможным.
Тем не менее если раньше у вас был установлен СБОЛ на данном Apple ID, но по какой-то причине было удалено со смартфона, его всё ещё можно восстановить. Способ также работает и с другими приложениями, которые исчезли из App Store. Сделать это можно по нашей подробной инструкции здесь.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides