Apple iphone СберБанк

Приложение СБОЛ от СберБанка опять удалили из App Store

Артем
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Приложение исчезло из магазина с приложениями от Apple. Установка через меню «Покупки» также недоступна.

При поиске банковского приложения от СберБанка в App Store поиск не выводит нужные результаты.

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При попытке загрузить СБОЛ напрямую через сайт, пользователи сталкиваются с вечной загрузкой. 

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Найти приложение в меню «Покупки» также не представляется возможным.

Тем не менее если раньше у вас был установлен СБОЛ на данном Apple ID, но по какой-то причине было удалено со смартфона, его всё ещё можно восстановить. Способ также работает и с другими приложениями, которые исчезли из App Store. Сделать это можно по нашей подробной инструкции здесь.
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Комментарии

iProJora
+246
iProJora
С покупок загружается, не мелите чушь.
час назад в 19:59
#
iProJora
+246
iProJora
Вот
час назад в 20:03
#
iProJora
+246
iProJora
А вот и загрузился
час назад в 20:05
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