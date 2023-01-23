Похоже, Sony планирует выпустить мощную версию PlayStation 5 Pro этой весной

Французское издание PhonAndroid сообщает, что Sony уже некоторое время тестирует новую модель консоли PlayStation 5, но речь идёт не об «урезанной» Slim-версии.
По данным источника, японский технический гигант планирует выпустить более мощную консоль PS5 Pro с новым чипсетом AMD и водяным охлаждением уже в апреле 2023 года. Для справки текущие модели PlayStation 5 поставляются с 6-нм чипами Oberon Plus и жидким металлом для охлаждения процессора. Переход на жидкостное охлаждение позволит компании повысить производительность устройств в требовательных играх.
Интересно, что ранее в сети неоднократно появлялась информация о возможном выпуске PS5 Slim — более тонкой версии консоли с модульным оптическим приводом, который будет продаваться отдельно.
Учитывая, что для предыдущих поколений PlayStation Sony выпускала новые модели каждые три года (а именно столько исполнится оригинальной PS5 в этом году), вполне вероятно, что компания выпустит консоль с приставкой Pro или Slim в ближайшее время.
Кстати, сейчас PlayStation 5 можно купить по адекватной цене в 49 800 рублей на AliExpress.