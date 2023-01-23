Похоже, Sony планирует выпустить мощную версию PlayStation 5 Pro этой весной

Фархад

PS5

Французское издание PhonAndroid сообщает, что Sony уже некоторое время тестирует новую модель консоли PlayStation 5, но речь идёт не об «урезанной» Slim-версии.

По данным источника, японский технический гигант планирует выпустить более мощную консоль PS5 Pro с новым чипсетом AMD и водяным охлаждением уже в апреле 2023 года. Для справки текущие модели PlayStation 5 поставляются с 6-нм чипами Oberon Plus и жидким металлом для охлаждения процессора. Переход на жидкостное охлаждение позволит компании повысить производительность устройств в требовательных играх.

Интересно, что ранее в сети неоднократно появлялась информация о возможном выпуске PS5 Slim — более тонкой версии консоли с модульным оптическим приводом, который будет продаваться отдельно.

Учитывая, что для предыдущих поколений PlayStation Sony выпускала новые модели каждые три года (а именно столько исполнится оригинальной PS5 в этом году), вполне вероятно, что компания выпустит консоль с приставкой Pro или Slim в ближайшее время.

Кстати, сейчас PlayStation 5 можно купить по адекватной цене в 49 800 рублей на AliExpress.

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Источник:
PhonAndroid
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Комментарии

+4517
Carter_Mayers
Было бы круто, сам жду PS5 Pro, чтобы сменить обычную PS5. А вот в то что будет весной да ещё и с водянкой, верится с трудом. Ибо вес, габариты и много чего ещё тогда будут под вопросом, да и вряд ли PS5 Pro будет мощнее обновлённого Xbox Series, если Плойка будет TFLOPS даже 18-20, то Бокс будет ещё мощнее. Для полноценного 4K в стабильных 60-120 кадров явно бы серьёзный апгрейд железа не помешал, потому что далеко не везде есть даже 60 кадров стабильные
45 минут назад
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