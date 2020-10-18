Новое зарядное устройство и чехлы Apple под бредом MagSafe начали поступать к некоторым клиентам раньше, чем ожидалось, поэтому в соцсетях начали появляться первые фотографии. Живые снимки дают первое представление о новинках.

MagSafe

Некоторые кейсы MagSafe на момент публикации были доступны в некоторых магазинах Apple в таких странах, как США, Канада и Германия. Филип Чудзински, разработчик приложения Bandbreite для Apple Watch и редактор аккаунта Storeteller в Twitter, поделился рядом высококачественных изображений зарядного устройства и силиконового чехла в цвете Deep Navy для iPhone 12 и 12 Pro.

MagSafe

На YouTube-канале DerDaku появилось видео распаковки зарядного устройства MagSafe на немецком языке.



MagSafe направлен на улучшения процесса беспроводной зарядки модельного ряда iPhone 12 с помощью магнитов для выравнивания положения устройства и повышения эффективности. Эта технология совместима с зарядными ковриками Qi. На изображениях видно кольцо с магнитами на внутренней стороне корпуса и подтверждается, что новые силиконовые чехлы от Apple впервые закрывают нижнюю часть iPhone.

MagSafe — экосистема магнитных футляров и аксессуаров, в которую входят новые силиконовые, кожаные и прозрачные чехлы. Они легко прикрепляются к задней панели iPhone. Также были анонсированы сторонние аксессуары от Belkin и MPOW. Хотелось бы, чтобы Apple вернула MagSafe в свой модельный ряд ноутбуков MacBook. Пока на это остается только надеяться.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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