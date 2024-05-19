Покупатели новых iPad Pro жалуются на желтизну OLED-дисплеев

В сервисе микроблогов X и на Reddit появилось множество сообщений от первых пользователей новых iPad Pro M4, которые остались недовольны своей покупкой.
Судя по отзывам, OLED-дисплеи в некоторых новых iPad Pro отдают жёлтым. Это очень заметно при прямом сравнении с другими планшетами или даже с iPhone. Преимущественно этот недостаток распространяется на 13-дюймовые версии устройств. Пользователи пробовали делать сброс настроек, но проблему решить не удалось. Интересно, что некоторым покупателям всё же повезло получить планшет без желтизны экрана.
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Глава аналитической фирмы DSCC Росс Янг считает, что проблема, скорее всего, связана с калибровкой экранов, поскольку единственным поставщиком тандемных OLED-панелей для 13-дюймовых iPad Pro M4 выступает LG Display. Поэтому желтизну из-за разных методов производства он исключает.
Возможно, Apple удастся решить эту проблему в одном из следующих обновлений iPadOS.