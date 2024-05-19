Покупатели новых iPad Pro жалуются на желтизну OLED-дисплеев

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В сервисе микроблогов X и на Reddit появилось множество сообщений от первых пользователей новых iPad Pro M4, которые остались недовольны своей покупкой.Судя по отзывам, OLED-дисплеи в некоторых новых iPad Pro отдают жёлтым. Это очень заметно при прямом сравнении с другими планшетами или даже с iPhone. Преимущественно этот недостаток распространяется на 13-дюймовые версии устройств. Пользователи пробовали делать сброс настроек, но проблему решить не удалось. Интересно, что некоторым покупателям всё же повезло получить планшет без желтизны экрана.Глава аналитической фирмы DSCC Росс Янг считает, что проблема, скорее всего, связана с калибровкой экранов, поскольку единственным поставщиком тандемных OLED-панелей для 13-дюймовых iPad Pro M4 выступает LG Display. Поэтому желтизну из-за разных методов производства он исключает.Возможно, Apple удастся решить эту проблему в одном из следующих обновлений iPadOS.