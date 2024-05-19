Покупатели новых iPad Pro жалуются на желтизну OLED-дисплеев

Фархад
iPad Pro M4

В сервисе микроблогов X и на Reddit появилось множество сообщений от первых пользователей новых iPad Pro M4, которые остались недовольны своей покупкой.

Судя по отзывам, OLED-дисплеи в некоторых новых iPad Pro отдают жёлтым. Это очень заметно при прямом сравнении с другими планшетами или даже с iPhone. Преимущественно этот недостаток распространяется на 13-дюймовые версии устройств. Пользователи пробовали делать сброс настроек, но проблему решить не удалось. Интересно, что некоторым покупателям всё же повезло получить планшет без желтизны экрана.

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iPad Pro M4

Глава аналитической фирмы DSCC Росс Янг считает, что проблема, скорее всего, связана с калибровкой экранов, поскольку единственным поставщиком тандемных OLED-панелей для 13-дюймовых iPad Pro M4 выступает LG Display. Поэтому желтизну из-за разных методов производства он исключает.

Возможно, Apple удастся решить эту проблему в одном из следующих обновлений iPadOS.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+935
Dmitriy
Где-то я это уже слышал... При выходе каждой новой модели iДевайса...
Сегодня в 17:43
#
+6
Vladimir Shuvalov
Желтизной отдают посты о проблемах и жалобах. У меня лично все работает, нет ни желтизны, ни каких либо иных проблем с экраном. Да и вообще впечатление от нескольких дней использования только восторг. Восторг с учетом что у меня весь ряд устройств на протяжении многих лет.
Сегодня в 17:48
#
tellurian
+1355
tellurian
Каждый раз с выходом новых устройств :)
Сегодня в 18:28
#
+4467
Gabriel
Самое интересное что никто не жалуется на Голубизну)
Видимо всем очень нравится)
час назад в 21:07
#
Андрей
+34
Андрей
Идиоты, не более, не нравится, не пользуйся. А кто вообще жалуется? 3 калеки? Не видел никакой желтизны.
час назад в 21:12
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