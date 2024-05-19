Эксперты оценили ремонтопригодность новых iPad Pro M4

Фархад
iPad Pro iFixit

Специалисты из iFixit провели фирменную разборку нового ультратонкого iPad Pro, и обнаружили несколько внутренних изменений, которые сэкономят «несколько часов» при ремонте планшета.

Ролик с разборкой от iFixit демонстрирует все внутренние компоненты iPad Pro M4, включая тандемный OLED-дисплей, измененное положения фронтальной камеры и новый аккумулятор.

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Как выяснилось, 13-дюймовый iPad Pro M4 получил батарею мощностью 38,99 Втч, что на деле немного меньше аккумулятора предыдущего поколения «прошки» на 40,33 Втч. Стоит отметить, что Apple обещает до 10 часов работы без подзарядки благодаря повышению эффективности M4 и улучшенному рассеиванию тепла.



Самое главное — теперь батарею iPad Pro можно заменить без разбора всех основных компонентов, как это было в предыдущих поколениях. Это сэкономить сотрудникам сервисных центров пару часов при замене аккумулятора.

Вместе с новым iPad Pro эксперты iFixit также показали внутренности Apple Pencil Pro, который получил несколько новых сенсоров и вибромоторчик.
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Источник:
iFixit
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