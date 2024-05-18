Назван лучший девайс для игры в Genshin Impact. Столько FPS никакой Xiaomi не выдаёт

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Автор YouTube-канала Dame Tech сравнил недавно вышедший iPad Pro на чипе M4 с рядом других флагманских устройств в популярной игре Genshin Impact. Результаты сильно удивили.При запуске Genshin Impact на максимальных настройках графики Apple M4 стал первым чипсетом, преодолевшим отметку в 100 кадров в секунду в этой игре. На протяжении 30 минут планшет выдавал впечатляющие 113,6 к/с, что на 26,22% быстрее, чем iPad Pro на чипе M2, который выдавал 90 к/с. При этом новинка выводила картинку в разрешении 1668p, а предшественник в 1638p.По сравнению с iPhone 15 Pro Max, новый iPad Pro M4 оказался на 92,16% быстрее. Главное, что чип M4 не нагревается так сильно, как многие другие процессоры. Средняя температура при работе составила 39 градусов по Цельсию. Интересно, что в рейтинге нет ни одного устройства Xiaomi, но есть смартфоны RedMagic, Pixel и Samsung Galaxy.Стоит отметить, что Genshin Impact — довольно требовательная игра, которую на максимальных настройках графики не вывозят даже многие ПК.