Apple втихаря выпустила улучшенные чехлы Smart Folio для новых iPad

Фархад
Folio

С официальным стартом продаж новых iPad Pro M4 и iPad Air M2 в сети начали появляться некоторые интересные подробности относительно аксессуаров для этих планшетов. Речь идёт о фирменных чехлах Smart Folio, которые получили серьёзное обновление, но компания об этом умолчала.

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Блогер Маркес Браунли обнаружил, что Apple встроила в Smart Folio больше магнитов, что позволяет фиксировать их под разными углами. При этом внешне новые чехлы не отличаются от старых, но Браунли использовал специальную магнитную плёнку, чтобы просветить внутренности аксессуаров.



Безусловно, такое нововведение будет очень полезным для просмотра контента на экране iPad, а также для рисования и работы с документами. Теперь появилась ещё одна причина раскошелиться именно на оригинальный чехол.
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Источник:
MKBHD
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