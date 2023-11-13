Polaroid «переобулся» и представил четыре модели портативных колонок

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Популярный производитель фотоаппаратов Polaroid внезапно выпустил четыре модели Bluetooth-колонок: P1, P2, P3 и P4. Каждая из новинок сочетает в себе уникальный стиль, яркое звучание и прикольные расцветки.— компактная беспроводная колонка с аккумулятором на 2000 мАч, который обеспечивает до 10 часов прослушивания музыки.Девайс поддерживает последовательное сопряжение для стереофонического воспроизведения. Для подключения используется Bluetooth 5.0 и миниджек 3,5 мм. Кроме того, колонка получила влагозащиту IPX5 и динамик мощностью 10 Вт.Цены на P1 стартуют в Китае с 489 юаней (~$67).предлагает вытянутый дизайн с аккумулятором на 2500 мАч и двумя динамиками суммарной мощностью 20 Вт. Производитель обещает до 15 часов воспроизведения музыки. Эта модель также поддерживает стереорежим, Bluetooth 5.0 и возможность подключения по 3,5-мм кабелю.Цены на P2 стартуют в Китае с 989 юаней (~$136).— беспроводная колонка в дизайне «бумбоксов». Модель получила батарею ёмкостью 4000 мАч, более мощные динамики мощностью 35 Вт, до 15 часов без подзарядки, Bluetooth 5.0 и 3,5-мм аудиоразъём.Цены на P3 стартуют в Китае с 1499 юаней (~$206).— топовая модель с выходной мощностью 60 Вт, огромным аккумулятором на 4000 мАч и быстрой зарядкой PD. Как и младшие колонки, P4 оснащена Bluetooth 5.0 и 3,5-мм миниджеком для подключения. Этот девайс поставляется со специальной стойкой.Цены на P4 стартуют в Китае с 2299 юаней (~$315).