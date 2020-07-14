





Жители США, купившие определённые модели iPhone, могут подать заявку на получение 25 долларов от компании Apple. Такая выплата полагается им в рамках судебного решения по делу о так называемом аккумуляторгейте.Американцы подали на Apple коллективный иск в суд после того, как выяснилось, что компания намеренно и скрыто снижает производительность старых устройств. Как объяснила Apple, это делается для того, чтобы время автономной работы устройства не снижалось по мере уменьшения ёмкости аккумулятора, а устройство не выключалось аварийно. Компания временно снизила стоимость замены аккумуляторов на своих смартфонов, а также добавила в настройки iOS опцию, позволяющую отключить снижение производительности в ущерб автономности и стабильности.Возмещение от Apple могут получить владельцы (или бывшие владельцы) iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE с iOS 10.2.1 или более поздней версией iOS, а также iPhone 7 и iPhone 7 Plus с iOS 11.2 или более поздней версией iOS. Смартфон должен быть куплен до 21 декабря 2017 года. В общей сложности Apple выделит на эти выплаты от 310 до 500 миллионов долларов (итоговая сумма зависит от того, сколько пострадавших обратится с заявлением о возмещении).