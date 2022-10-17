Paranoid Android вернулся. Теперь с Android 13
Александр Кузнецов —
Создатели кастомных прошивок Paranoid Android обновили свой проект до версии Topaz 13 Beta. Теперь код ядра основан на новейшей AOSP-версии Android 13.
В настоящее время подготовлены новые прошивки для нескольких смартфонов, все обновления находятся в статусе ранней альфа-версии, то есть предназначены не столько для массового пользователя, сколько для экспериментаторов и разработчиков. Обновить можно Nothing Phone (1), Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а в скором времени будет выпущен апдейт для Pixel 6a и многих других устройств.
Paranoid Android — кастомная Android-прошивка с гораздо большим набором настроек, нежели в оригинальной версии операционной системы. Рассвет Paranoid Android пришёлся на времена Android 4.3 Jelly Bean. В 2012-2013 годах было сложно найти смартфон или планшет, для которого энтузиастами не была бы создана сторонняя прошивка. Сервисы и приложения Google обычно уже включены в прошивку, поэтому их не требуется устанавливать отдельно.
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