Популярные модели Redmi и Poco обновится до MIUI 14

Александр



Компания Xiaomi официально анонсировала выпуск обновления MIUI 14 на базе Android 13 для нескольких популярных моделей смартфонов. Апдейт получит линейка Redmi Note 9 и Poco M2 Pro.

Обладатели Redmi Note 9, Redmi Note S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max и Poco M2 Pro получат возможность установить MUIU 14 во втором квартале этого года. Точный срок выпуска обновлений пока неизвестен, но по традиции апдейт сначала выходит в Китае, а затем постепенно расползается по другим странам в составе глобальной версии оболочки.

Xiaomi уже анонсировала MIUI 14 — оболочка станет лёгкой, плавной и производительной. Она изначально установлена на флагманские смартфоны серии Xiaomi 13, анонс которых состоялся в конце прошлого года, и Xiaomi уже начала выпускать этот апдейт для других устройств — прежде всего для флагманов последних лет.

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