Появились первые концепты новых iPad Pro с OLED-дисплеями





В сети появились первые концепты будущих моделей iPad Pro с OLED-дисплеями, которые, по слухам, выйдут в 2024 году.



Пользователь Twitter под ником theartistchair визуализировал все изменения,



В сети появились первые концепты будущих моделей iPad Pro с OLED-дисплеями, которые, по слухам, выйдут в 2024 году.Пользователь Twitter под ником theartistchair визуализировал все изменения, названные главой аналитической фирмы DSCC Россом Янгом. На изображениях показано, как могут выглядеть будущие 11,1- и 13-дюймовые модели iPad Pro — скорее всего, Apple сделает экраны больше за счёт уменьшения рамок, а на задней панели будут расположены увеличенные сенсоры камер, как в смартфонах серии iPhone 14.





Стоит отметить, что Янг неоднократно раскрывал точные характеристики гаджетов Apple за несколько месяцев до их анонса, поэтому этот источник внушает доверие.



К сожалению, другие подробности о планшетах пока неизвестны.