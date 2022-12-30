Apple iPad Pro

Появились первые концепты новых iPad Pro с OLED-дисплеями

Фархад

iPad Pro 2024 (концепт)

В сети появились первые концепты будущих моделей iPad Pro с OLED-дисплеями, которые, по слухам, выйдут в 2024 году.

Пользователь Twitter под ником theartistchair визуализировал все изменения, названные главой аналитической фирмы DSCC Россом Янгом. На изображениях показано, как могут выглядеть будущие 11,1- и 13-дюймовые модели iPad Pro — скорее всего, Apple сделает экраны больше за счёт уменьшения рамок, а на задней панели будут расположены увеличенные сенсоры камер, как в смартфонах серии iPhone 14.

iPad Pro OLED 2024
theartistchair
theartistchair


Стоит отметить, что Янг неоднократно раскрывал точные характеристики гаджетов Apple за несколько месяцев до их анонса, поэтому этот источник внушает доверие.

К сожалению, другие подробности о планшетах пока неизвестны.

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Источник:
theartistchair
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