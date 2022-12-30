iPad Apple

Кажется, Apple отказалась от выпуска самой амбициозной новинки 2023 года

Олег

iPad


В сети появились новые инсайды о самом большом iPad в истории Apple. Об этом сообщает MacRumors.

Ранее мы уже рассказывали, что, по заявлению инсайдеров, Apple готовила к выпуску iPad огромных размеров — его диагональ должна была составить 14 дюймов. Такого большого планшета компания еще никогда не выпускала… и, похоже, не выпустит.

Инсайдер Росс Янг поделился новыми подробностями о планах Apple на ближайшее время. По его словам, компания отказалась от релиза iPad Pro 14,1’’, который якобы был запланирован на весну 2023 года. Тогда этому планшету пророчили mini-LED-дисплей и технологию ProMotion. Однако теперь у Apple изменились планы: Янг сообщил, что компания «больше не планирует выпускать новый 14,1-дюймовый форм-фактор».

Инсайдер не уточняет, является ли это решение переносом сроков релиза или полным отказом от 14-дюймового iPad. Ясно одно: в ближайшее время мы, похоже, не увидим самый большой iPad современности. 

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Источник:
Phone Arena
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