PlayStation 5

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина провела на YouTube открытый онлайн-урок для школьников и дала им несколько советов по финансовой грамотности. Например, она посоветовала не покупать игровую консоль PlayStation 5 в кредит.

«Нужно обязательно следить за своей кредитной нагрузкой. Не набирать кредиты бездумно, чтобы ежемесячные платы по ним превышали 50%, а лучше и 30% от доходов. И как минимум не брать кредиты на вещи, на которые можно и накопить. Например, покупка PlayStation 5 — это, я думаю, плохой повод взять кредит».

По словам Набиуллиной, не имеет смысл брать эту консоль кредит, когда можно просто накопить деньги на её покупку. 

PlayStation 5 продаётся в России за 40 990 рублей в бездисковой версии и 49 990 рублей в версии с дисковым приводом. Но даже за такие деньги приобрести консоль не так просто. Дело в том, что она в большом дефиците, а перекупщики с помощью специального софта отслеживают новые поставки, резервируют товар по предзаказу и перепродают его с большой наценкой на Avito и «Юле». Некоторые не стесняются накручивать цену в два раза, то есть за консоль придётся отдать 80 или 100 тысяч рублей. Есть и более гуманные предложения, но велик риск нарваться на мошенника и остаться без денег и консоли.


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