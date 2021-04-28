Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина провела на YouTube открытый онлайн-урок для школьников и дала им несколько советов по финансовой грамотности. Например, она посоветовала не покупать игровую консоль PlayStation 5 в кредит.
«Нужно обязательно следить за своей кредитной нагрузкой. Не набирать кредиты бездумно, чтобы ежемесячные платы по ним превышали 50%, а лучше и 30% от доходов. И как минимум не брать кредиты на вещи, на которые можно и накопить. Например, покупка PlayStation 5 — это, я думаю, плохой повод взять кредит».
По словам Набиуллиной, не имеет смысл брать эту консоль кредит, когда можно просто накопить деньги на её покупку.
PlayStation 5 продаётся в России за 40 990 рублей в бездисковой версии и 49 990 рублей в версии с дисковым приводом. Но даже за такие деньги приобрести консоль не так просто. Дело в том, что она в большом дефиците, а перекупщики с помощью специального софта отслеживают новые поставки, резервируют товар по предзаказу и перепродают его с большой наценкой на Avito и «Юле». Некоторые не стесняются накручивать цену в два раза, то есть за консоль придётся отдать 80 или 100 тысяч рублей. Есть и более гуманные предложения, но велик риск нарваться на мошенника и остаться без денег и консоли.
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Например я недавно потерял смартфон, некоторое время ходил с нокией старой, понял что в смартфоне у меня работа, бесконтактные платежи, такси, музыка, связь с друзьями (мессенджеры) и прочие «блага», к которым я привык. Денег на новый смарт у меня не было, из серии вынь да полож. В итоге взял в рассрочку, которую без проблем смогу закрыть за 3 месяца — не заметив отсутствия данной суммы в бюджете. Но я не взял смартфон по максималки, потому что ту сумму платить накладней. В итоге есть смартфон и при этом не в долгах по горло.
Вот думаю и тут речь о том, что не стоит жить впроголодь имея 8к телевизор 100 дюймов, пс5 и последний айфон кредитные.
А про уровень жизни это отдельная глобальная тема, которую можно мусолить вечно, но при капитализме она наверное не разрешима.
Как тебе такое, Эльвира? 😉