Представлен флагманский смартфон OnePlus Ace 3 Pro. Он в три раза дешевле конкурентов

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Компания OnePlus провела Китае мероприятие, на котором был представлен её новый флагманский смартфон. Модель получила название Ace 3 Pro и по многим характеристикам обгоняет конкурентов, хотя оценена довольно дёшево в сравнении с топовыми моделями Samsung и Apple.Характеристики OnePlus Ace 3 Pro:— OLED-экран BOE S1 диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2780×1264 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, полным охватом DCI-P3, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, пиковой яркостью 4500 нит и встроенным сканером отпечатков пальцев— Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750— Система охлаждения с площадью рассеивания тепла 9126 мм².— Оперативная память 12, 16 или 24 ГБ (LPDDR5X)— Накопитель 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ (UFS 4.0)— Тройная основная камера: 50-мегапиксельный главный модуль Sony LYT-800, 8-мегапиксельный ультраширик с углом охвата 112°, 2-мегапиксельный макрообъектив— Фронтальная камера 16 Мп— Аккумулятор Glacier Battery ёмкостью 6100 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки (с 0 до 100% за 36 минут)— Стереодинамики с сертификацией Dolby— Задняя панель из стекла, из имитации кожи или из керамики— Защита от воды и пыли по стандарту IP65— Габариты 63,30 × 75,27 × 8,85/8,95/8,69 мм (стекло/эко-кожа/керамика), масса 212/207/225 г соответственно.— Операционная система Android 14 с оболочкой ColorOS 14.1Продажи OnePlus Ace 3 Pro в Китае начнутся 3 июля 2024 года по ценам от 3199 до 499 юаней в зависимости от объёма памяти (gо текущему курсу это от 37 800 до 54 400 рублей). Скорее всего, на глобальном рынке это устройство появится под названием OnePlus 13R и будет стоить заметно дороже.