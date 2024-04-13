Представлен гениальный гаджет для iPhone 15 Pro. О таком мечтает любой фотограф

Артем
Снимок экрана 2024-04-13 121432.png
Фото: B&H

Компания Atomos анонсировала Ninja Phone, монитор-рекордер, который подключает камеры с выходными портами HDMI к iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. 

Ninja Phone состоит из нескольких компонентов. В основе лежит так называемый «сопроцессор», который крепится к контактной колодке и питается от аккумулятора формата NP. Он получает сигнал с фотокамеры по HDMI и кодирует его в 10-битное разрешение ProRes или H.265. Далее видео по USB-C отправляется на смартфон, закрепленный в отдельном кейсе. Поскольку устройство позиционируется, как оборудование для профессионалов, экран iPhone 15 Pro заменяет встроенный дисплей камеры, а для записи звука есть порт под микрофон.

Также компания Atmos разработала софт для настройки записи и передачи данных. С его помощью видео сохраняется в формате .mov в память смартфона либо в облачном сервисе. Кроме того Ninja Phone можно использовать для потоковой передачи по 5G и Wi-Fi, например, для онлайн трансляций. Есть поддержка вертикальной съемки.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
 
Не обошлось и без ограничений. Пока гаджет не умеет работать с 4К-разрешением, его максимум — 1080 при 60 кадрах в секунду. А подцепить к «сопроцессору» можно только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. О создании Ninja Phone для Android-смартфонов и более ранних версий «яблочных» устройств, компания не задумывалась.


Ожидается, что Atomos Ninja Phone поступит в продажу в США к июню 2024 года по цене $399 (~37 тыс руб) за сам «сопроцессор» и $59 (~5,5 тыс руб) за кейс с фиксатором кабеля.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
B&H
Cсылки по теме:
Apple публично обругали за главное достоинство iOS и iPhone
Apple готовит гениальную разработку
Журналисты разгромили самый революционный гаджет Humane AI Pin. Он должен был заменить смартфоны

Рекомендации

Рекомендации

Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+36
birowa
Было уже такое: Sony ILCE-QX1 с любой их сменной оптикой e-mount
час назад в 12:11
#
kardigan
+3574
kardigan
Может просто удешевить айфон, удалив камеры, а кому нужно пусть отдельно докупают, как дополнительную опцию!
15 минут назад
#