Представлен гениальный гаджет для iPhone 15 Pro. О таком мечтает любой фотограф

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Компания Atomos анонсировала Ninja Phone, монитор-рекордер, который подключает камеры с выходными портами HDMI к iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.Ninja Phone состоит из нескольких компонентов. В основе лежит так называемый «сопроцессор», который крепится к контактной колодке и питается от аккумулятора формата NP. Он получает сигнал с фотокамеры по HDMI и кодирует его в 10-битное разрешение ProRes или H.265. Далее видео по USB-C отправляется на смартфон, закрепленный в отдельном кейсе. Поскольку устройство позиционируется, как оборудование для профессионалов, экран iPhone 15 Pro заменяет встроенный дисплей камеры, а для записи звука есть порт под микрофон.Также компания Atmos разработала софт для настройки записи и передачи данных. С его помощью видео сохраняется в формате .mov в память смартфона либо в облачном сервисе. Кроме того Ninja Phone можно использовать для потоковой передачи по 5G и Wi-Fi, например, для онлайн трансляций. Есть поддержка вертикальной съемки.Не обошлось и без ограничений. Пока гаджет не умеет работать с 4К-разрешением, его максимум — 1080 при 60 кадрах в секунду. А подцепить к «сопроцессору» можно только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. О создании Ninja Phone для Android-смартфонов и более ранних версий «яблочных» устройств, компания не задумывалась.Ожидается, что Atomos Ninja Phone поступит в продажу в США к июню 2024 года по цене $399 (~37 тыс руб) за сам «сопроцессор» и $59 (~5,5 тыс руб) за кейс с фиксатором кабеля.