Журналисты разгромили самый революционный гаджет Humane AI Pin. Он должен был заменить смартфоны

Наконец-то спало эмбарго на обзоры одного из самых интересных гаджетов последних нескольких лет — носимого компьютера Humane AI Pin, разработкой которого занимались бывшие сотрудники Apple Имран Чаудри и Бетани Бонджорно.Напомним, клипса Humane AI Pin была создана с целью заменить смартфоны. По сути, это носимый компьютер с лазерным проектором и ChatGPT. Вся информация проецируется на ладонь пользователя. Цены на гаджет стартуют с $699, а для работы гаджета нужно оформлять подписку за $24 в месяц.Журналисты из The Verge, Engadget и The Wall Street Journal успели сполна протестировать клипсу, чтобы составить о ней впечатления. Вот что из этого получилось.Во многих обзорах, в том числе от The Verge и Engadget, сообщается, что гаджет сильно перегревается. В частности, Джоанна Штерн из The Wall Street Journal назвала нагрев и быструю разрядку самой большой проблемой Humane AI Pin.Журналисты остались разочарованы низким качеством лазерной проекции. Если коротко — на улице её вообще не видно. По этой причине Дэвид Пирс из The Verge назвал гаджет «совершенно незавершенным» и «полностью непригодным во многих неприемлемых аспектах». Портал Engadget добавил к этому медленную работу устройства, поставив под сомнение его практичность.Хотя Humane AI PIN получил инновационный дизайн, на деле это оказалось не таким уж и практичным. Во-первых, для вывода текстовой информации нужно постоянно подносить ладонь, а второй рукой прикрывать её, потому что на солнце ничего не видно. Во-вторых, оно греется и создаёт дискомфорт в области груди.Кроме того, в шумной обстановке вы не услышите, о чём пытается сообщить голосовой ассистент. При съёмке фото вы не будете видеть, что попадает в кадр, а просмотреть снимки можно только в облаке на сайте Humane AI. Даже приложения для этих целей пока нет. Тем не менее девайс довольно прилично фотографирует и распознаёт объекты в кадре.Ещё один минус — отсутствие приложений. Все мы привыкли к соцсетям и маркетплейсам, но в силу отсутствия дисплей, они вряд ли появятся на Humane AI Pin.Многие журналисты также считают, что цена в $699 и ежемесячная подписка по $24 — завышенный прайс для устройства в таком состоянии.В свою очередь представители стартапа Humane заявили, что будут улучшать сам девайс и его операционную систему Cosmos OS, чтобы устранить все перечисленные выше проблемы.