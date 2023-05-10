Представлен Google Pixel 7a — главный претендент на звание лучшего середняка 2023 года

Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Сегодня, 10 мая, Google провела масштабную конференцию I/O 2023, в рамках которой компания представила новый среднебюджетный смартфон Pixel 7a.Google Pixel 7a получил дизайн в стиле базового Pixel 7, но в более компактном форм-факторе. Новинка оснащена 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Для сравнения прошлогодний Pixel 6a получил дисплей с частотой 60 Гц, что вызвало недовольство со стороны поклонников бренда.Ещё одним масштабным изменением по сравнению с предшественником стали камеры — в Pixel 7a установлен основной сенсор на 64 Мп, сверхширик на 13 Мп и фронтальный модуль на 13 Мп.За производительность отвечает флагманский чипсет Tensor G2 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Увы, слота под карты microSD в смартфонах Google нет. Зато предусмотрена защита от пыли и влаги по стандарту IP67.Кроме того, гаджет получил батарею ёмкостью 4385 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 18 Вт и беспроводной до 7,5 Вт. Как и полагается смартфонам Google, Pixel 7a работает на чистом Android 13.Google Pixel 7a уже доступен в американском онлайн-магазине компании по цене $499.