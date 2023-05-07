Google меняет поисковик до неузнаваемости: больше никакой выдачи со ссылками!



Компания Google анонсировала фундаментальные изменения в своем фирменном поисковике. Об этом пишут зарубежные СМИ, в частности The Wall Street Journal.



Согласно источнику, кардинально обновленный поисковик Google будет представлен на грядущей конференции Google I/O, которая пройдет 10 мая. Но чейндж-лист известен уже сейчас, и он впечатляет.



Прежде всего, компания встроит в поисковик нейросеть Magi, созданную специально для этих целей. В результате поиск станет гораздо более персонализированным: он начнет учитывать абсолютно все ваши запросы, прочитанные и просмотренные ранее материалы, а также другие данные, которые собираются Google в различных приложениях и устройствах.



А еще в поисковой выдаче больше не будет привычных 10 ссылок на странице — Google уходит от этой схемы в пользу динамической выдачи, содержащей ссылки, видеоролики, посты из соцсетей и так далее. В результате поиск будет более разнообразным и включит в себя не только классические статьи на веб-сайтах.



Если пользователь захочет найти что-то, что не имеет точного ответа, например, рецепт блюда или какой-то бытовой процесс (ремонт дома или в авто), то Google покажет ему больше контента из соцсетей.

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