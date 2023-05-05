Google неприятно удивила пользователей Gmail. Очень плохая тенденция 👎

Фото: 9to5Google



Компания Google внедрила новый тип рекламы в Gmail. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, речь идет о фирменном приложении Gmail. В нем и раньше отображалась реклама, однако теперь её стало больше. ДО сих пор баннеры отображались только вверху страницы и помечались как реклама. Если они и мешали пользователю, то незначительно.



Теперь же пользователи Gmail массово жалуются на появление самого неприятного типа рекламы — вставки прямо в списке писем. Баннеры отображаются между письмами даже на вкладке «Отсортированные», которая является фирменной фишкой официального приложения и отбирает самые важные и нужные входящие письма.



Получается, теперь вы в некоторых случаях можете видеть до трех рекламных строк на одном экране. Это очень неприятное нововведение, которое способно заставить пользователей перейти на другие приложения, особенно если такая тенденция продолжится.

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