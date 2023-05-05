Google неприятно удивила пользователей Gmail. Очень плохая тенденция 👎

Фото: 9to5Google
Компания Google внедрила новый тип рекламы в Gmail. Об этом пишет 9to5Google.
Согласно источнику, речь идет о фирменном приложении Gmail. В нем и раньше отображалась реклама, однако теперь её стало больше. ДО сих пор баннеры отображались только вверху страницы и помечались как реклама. Если они и мешали пользователю, то незначительно.
Теперь же пользователи Gmail массово жалуются на появление самого неприятного типа рекламы — вставки прямо в списке писем. Баннеры отображаются между письмами даже на вкладке «Отсортированные», которая является фирменной фишкой официального приложения и отбирает самые важные и нужные входящие письма.
Получается, теперь вы в некоторых случаях можете видеть до трех рекламных строк на одном экране. Это очень неприятное нововведение, которое способно заставить пользователей перейти на другие приложения, особенно если такая тенденция продолжится.
Компания Google внедрила новый тип рекламы в Gmail. Об этом пишет 9to5Google.
Согласно источнику, речь идет о фирменном приложении Gmail. В нем и раньше отображалась реклама, однако теперь её стало больше. ДО сих пор баннеры отображались только вверху страницы и помечались как реклама. Если они и мешали пользователю, то незначительно.
Теперь же пользователи Gmail массово жалуются на появление самого неприятного типа рекламы — вставки прямо в списке писем. Баннеры отображаются между письмами даже на вкладке «Отсортированные», которая является фирменной фишкой официального приложения и отбирает самые важные и нужные входящие письма.
Получается, теперь вы в некоторых случаях можете видеть до трех рекламных строк на одном экране. Это очень неприятное нововведение, которое способно заставить пользователей перейти на другие приложения, особенно если такая тенденция продолжится.
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