Представлен Honor Band 7 — достойный преемник популярного фитнес-браслета

Китайский производитель гаджетов Honor провёл масштабную презентацию аппаратных новинок, в рамках которой представил новый фитнес-трекер — Honor Band 7.
Honor Band 7 сохранил дизайн предыдущей модели с прямоугольным металлическим корпусом, 1,47-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем и сменными ремешками.
В гаджете присутствует полный базовый набор для мониторинга фитнеса и состояния здоровья — Honor Band 7 умеет отслеживать уровень кислорода в крови, сердечный ритм и сон, а также 96 различных тренировок. Производитель утверждает, что в девайс установлены улучшенные датчики для более точного определения показателей здоровья.
Заявленное время автономной работы достигает 14 дней, а сам браслет поддерживает быструю зарядку. Среди прочих особенностей устройства — Bluetooth 5.2, поддержка бесконтактной оплаты, возможность управления камерой и музыкальным проигрывателем на сопряжённом Android-смартфоне.
Honor Band 7 поступит в продажу в Китае с 6 января по 249 юаней ($35).
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